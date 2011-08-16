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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 21:53 BJT

〔美国股市〕开低,受累于德国经济数据疲弱

路透纽约8月16日电---美国股市周二开盘下跌,终止连续三个交易日的涨势,因数据显示德国经济成长乏力,令欧元区形势更加艰难,从而重燃人们对全球经济停滞的担忧.

道琼工业指数.DJI盘初下跌85.37点,或0.74%,报11,397.53点;标准普尔500指数.SPX下跌12.11点,或1.01%,报1,192.38点.Nasdaq指数.IXIC下跌28.06点,或1.10%,报2,527.14点.(完)

--编译 许娜;审校 侯向明

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