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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 21:54 BJT

〔美国热股〕Dicks Sporting Goods预计第三季获利低于预期,股价挫跌

路透8月16日电---Dicks Sporting Goods(DKS.N)公布低于预期的季度营收,受天气条件恶劣冲击.该公司还预计第三季获利低于预期.

周二早盘公司股价挫跌4.5%,报31.44美元.(完)

--编译 田建华;审校 于春红

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