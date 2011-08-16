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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 22:00 BJT

〔美国热股〕Perrigo的2012年财测低于分析师预估,股价挫跌

路透8月16日电---非专利药制药企业PerrigoPRGO.O公布第四季获利优于预期,受助于保健和营养品部门营收强劲.

不过公司对2012会计年的财测低于分析师预估.

周二早盘公司股价挫跌6.8%,报82.4美元.(完)

--编译 田建华;审校 于春红

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