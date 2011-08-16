〔国际油市〕亚洲燃料油即期合约走坚,受市场强劲买兴支撑

路透新加坡8月16日电---亚洲燃料油即期逆价差周二连续第四日趋陡,近月裂解价差升至每桶贴水窄于5.00美元,为约一周来首见,因市场上的买兴连续第二日强劲,尽管原油价格微涨.

买兴基本上集中在近月合约--9月合约以及9月/10月跨月价差合约,因市场进入9月点价月份,反映出吃紧的供需基本面.这种局面已连续持续了两个月.

一位在新加坡的西方交易员说:"鉴于中东的形势,9月可能会比8月更为吃紧.符合规格的380-cst燃料油升水大幅冲高,这使得原本就已经不好的东亚市场状况更为恶化."

"9月/10月合约在过去两三个交易日明显上涨,看似将冲向每吨5.00美元上方或更高,这是一个多月来未曾见过的.上次是被点价兴趣夸大,但这次更多的是由基本面推动的."

来自主要供给源(西方和中东)的流入量吃紧,尤其是符合规格的380-cst燃料油船货.

主要的原因是伊朗出口下降,8月和9月到达东亚的供给降至不足30万吨,远低于平均水平.

9月裂解价差四日来首次走坚,上涨0.47美元至每桶较迪拜原油贴水4.98美元.10月裂解价差收窄0.39美元至每桶贴水5.87美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 646.75 647.00 646.88 641.00 5.88 0.92

现货380CST燃料油 FO380-SIN 641.00 641.50 641.25 634.13 7.13 1.12

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 648.00 650.00 649.00 645.00 4.00 0.62

380CST船用燃料油升水 7.00 8.50 7.75 10.88 -3.13

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.75 4.25 4.00 3.75 0.25 6.67

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 5.00 5.60 5.30 4.25 1.05 24.71 (完)