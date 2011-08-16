版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 22:19 BJT

〔投行观点〕Oppenheimer将蓝汛通信技术有限公司(ChinaCache International Holdings)目标价从26美元下调至18美元

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐