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债券 | 2011年 8月 16日 星期二 23:36 BJT

〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.010%,投标倍数为4.15

路透华盛顿8月16日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.010

中值 0.000

低值 0.000

投资 0.010

价格/得标

价格 99.999222

高值得标比率 93.85%

投标倍数 4.15

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 35,000,478,100

总投标 145,144,107,600

竞争性投标得标 34,794,704,600

非竞争性投标得标 205,773,500

FED附加 2,418,028,000

发行细节

发行日 2011/08/18

到期日 2011/09/15

CUSIP码 9127953K5

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--整理 母红;审校 于春红

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