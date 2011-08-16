〔欧洲汇市〕英镑上涨,CPI上涨令进一步实施量化宽松政策的可能性下降

* 英国7月通胀略高于预期

* 英镑上涨,但升幅受限

路透伦敦8月15日电---英镑周二上升,兑美元触及一周高位,因数据显示7月通胀升幅略高于预期,降低英国央行进一步实施量化宽松政策的风险.

不过,英国经济脆弱及市场仍预计英国利率将在较长一段时期处于纪录低位,令英镑升幅受限,分析师预期英镑兑欧元和美元将留守在其近期区间.

英国国家统计局周二公布,英国7月消费者物价指数(CPI)升速略快于预期,同比增长4.4%,令英国通胀可能在今年稍後攀升至5%以上,这将是英国央行进一步推行量化宽松政策的主要阻碍.[GB-ECI-CMN]

周三市场焦点转向英国央行将公布本月稍早举行的政策会议的会议记录.分析师表示,通胀数据上升可能意味着会议记录的内容并非如一些交易商预期的温和,这些交易商在上周英国央行公布疲弱的季度通胀报後根据温和预期调整头寸.

英镑/美元GBP=D4上升0.15%,至1.6412美元,稍早触及一周高位1.6428美元,距离8月8日触及的1.6478美元高位不远.

英镑升势使英镑升穿重要阻力位1.6378美元,此水准为英镑4月至7月跌势的61.8%回档位.

欧元/英镑EURGBP=D4下跌0.45%,至0.8771英镑,留守在其100天移动均线切入位0.8821英镑的下方.不过,预计欧元将保持在支持位上方,支撑位分别位于目前切入位在0.8667英镑的200天移动均线及8月初触及的低位0.8644英镑.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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