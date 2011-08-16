〔欧洲汇市〕英镑上涨,CPI上涨令进一步实施量化宽松政策的可能性下降

《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
* 英国7月通胀略高于预期
* 英镑上涨,但升幅受限
路透伦敦8月15日电---英镑周二上升,兑美元触及一周高位,因数据显示7月通胀升幅略高于预期,降低英国央行进一步实施量化宽松政策的风险.
不过,英国经济脆弱及市场仍预计英国利率将在较长一段时期处于纪录低位,令英镑升幅受限,分析师预期英镑兑欧元和美元将留守在其近期区间.
英国国家统计局周二公布,英国7月消费者物价指数(CPI)升速略快于预期,同比增长4.4%,令英国通胀可能在今年稍後攀升至5%以上,这将是英国央行进一步推行量化宽松政策的主要阻碍.[GB-ECI-CMN]
周三市场焦点转向英国央行将公布本月稍早举行的政策会议的会议记录.分析师表示,通胀数据上升可能意味着会议记录的内容并非如一些交易商预期的温和,这些交易商在上周英国央行公布疲弱的季度通胀报後根据温和预期调整头寸.
英镑/美元GBP=D4上升0.15%,至1.6412美元,稍早触及一周高位1.6428美元,距离8月8日触及的1.6478美元高位不远.
英镑升势使英镑升穿重要阻力位1.6378美元,此水准为英镑4月至7月跌势的61.8%回档位.
欧元/英镑EURGBP=D4下跌0.45%,至0.8771英镑,留守在其100天移动均线切入位0.8821英镑的下方.不过,预计欧元将保持在支持位上方,支撑位分别位于目前切入位在0.8667英镑的200天移动均线及8月初触及的低位0.8644英镑.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国