版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 17日 星期三 00:29 BJT

〔欧元区经济〕法国总统萨科齐称德法两国决定提议实施欧元区共同治理

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐