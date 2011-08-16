〔英国债市〕英债期货下跌,此前数据显示美国7月工业生产增长

* 英债期货收于一周低位,此前美国公布经济数据

* 德国国内生产总值(GDP)较为疲弱,带动英债表现逊于德债

* 市场忽略了较高的英国消费者物价指数(CPI),转而关注英央行会议记录

路透伦敦8月16日电---英债期货周二回吐稍早涨幅收于一周低位,美国工业生产数据乐观抵消了稍早德国较为疲弱的经济增长数据的影响,并缓解了人们对全球经济的一些担忧.

英国公债市场基本忽略了英国略高于预期的通胀数据以及英央行总裁金恩的阐释信件的影响.目前市场关注焦点转至周三的英央行政策会议记录是否在上周调降经济增长预估後具有温和倾向.

9月英债期货FLGU1跌15个跳动点,报128.06,这是一周来最低收盘水准.德国公债期货FGBLU1表现优于可比英债,结算时涨18个跳动点,因德国第二季GDP数据弱于预期.

美国7月工业生产以七个月来最快速度增长,因汽车产量大幅反弹,这进一步缓解了美国经济可能陷入衰退的市场忧虑.[ID:nCN1902837]

10年期英债收益率GB10YT=RR涨2个基点,至2.56%,与德债EU10YT=RR利差较周一尾盘扩大2个基点,至23个基点.

短期英债表现优于指标10年期公债,两年期英债收益率GB2YT=RR当日跌3个基点,报0.65%,距上周三创下的纪录低位0.52%不太远.

长期英债恢复近期固定收益市场上长债表现较差的走势.30年期公债收益率GB30YT=RR涨4个基点,报3.99%,略低于4-5%历史交易区间的低端.(完)

--编译 于春红;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 欧美主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

美国机构债市场.........[AGN/CN] 伦敦美债..................[US/LCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 东京美债..................[US/TCN]

美林美国债券指数...[MER/USBOND] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

王凯债市专栏...........[CN/OCN] 中国债市...................[CN/CN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>