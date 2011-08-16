〔欧洲股市〕结束三日连涨基本收平,投资者对经济的担忧重燃

* FTSEurofirst 300指数基本持平

* 德国及欧元区第二季GDP初值较前季升幅不及预期

* 惠誉确认美国AAA评等

路透伦敦8月16日电---欧洲股市周二基本收平,扳回稍早跌幅,之前欧洲和美国公布的经济数据好坏不一,而投资者持审慎态度,静待法国总统和德国总理就欧洲债务危机举行会议後公布的消息.

欧洲股市收市後,法国总统萨科齐称目前尚无扩大欧元区救助基金规模的需要.

法国总统萨科齐和德国总理梅克尔举行记者会发布的消息带动美国股市下跌,将可能预示欧洲股市周三开盘下跌.

欧洲核心经济体的GDP疲弱,拖累泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3下跌,一度低见951.03点,收盘时小幅下滑0.09点,收报969.16点.

德国第二季GDP初值较前季成长0.1%,欧元区第二季GDP初值为较前季增长0.2%.[ECI-CMN]

德国小型卡车制造商MAN (MANG.DE)和汽车制造商宝马汽车(BMWG.DE)分别下跌3.2%和0.7%,因担心经济增长前景.

撙节计划令意大利公用事业股承压.Snam Rete Gas (SRG.MI)和电网营运商Terna (TRN.MI)的成交量为30日均值的约四倍.两股分别重挫9.9%和13.6%,之前该国政府上调了针对能源行业的税收.

惠誉确认美国AAA评级以及美国工业生产数据强于预期,在欧洲股市尾盘缓和了市场对美国经济可能再次衰退的一些忧虑.

英国富时100指数.FTSE收涨0.13%,报5,357.63点;德国股市DAX指数.GDAXI跌0.45%,报5,994.90点;法国CAC-40指数.FCHI回落0.25%,报3,230.90点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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