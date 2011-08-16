〔欧元债市〕德债期货上涨,因德法峰会的结果令投资者失望

* 德债上涨,之前法国表示没必要扩大欧元区救助基金规模

* 交易商称,市场就德法两国对债务危机缺乏迅速回应感到失望

* 意大利和西班牙10年期公债收益率跌至5%以下,受欧洲央行买入支持

路透伦敦8月16日电---德债期货周二上涨,且预料在未来一个交易日也将上扬,因投资者对德法峰会没有积极举措出台以应对欧元区债务危机恶化感到失望.

9月德债期货FGBLc1上升最多67个跳动点,至133.60,之前法国总统及德国总理称没必要扩大欧元区救助基金规模或发行欧元区共同债券.

此前9月德债期货升18个跳动点,至133.11,受稍早数据显示德国经济增长疲弱所支持.

法国总统萨科齐和德国总理梅克尔称,他们认为没必要立即发行欧元区共同债券.

"市场普遍感到失望,"一交易商说,"德法两国称在企业税方面将有某种形式的合作,这是向正确方向迈出的一步,但没有出现任何市场所希望东西的暗示."

萨科齐称,法德两国财长将在9月提议徵收新的金融交易税,且法德两国寻求协调公司税税率和税基.[ID:nCN1903589]

在德法峰会举行前,市场原本对欧元区最大两个经济体的领导人将提出具体举措抑制债务危机抱有一些期望.

稍早,意大利和西班牙10年期公债收益率均下跌至5%以下,为五周来首见,因欧洲央行在德法峰会举行前持续买入意大利和西班牙的公债.

两年期德债收益率DE2YT=TWEB尾盘报0.73%,盘中低见0.65%.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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