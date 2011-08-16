〔美国债市〕公司债新债发行积聚动能,Coca-Cola Enterprises发行新债

美国个股：摩根大通取得中国公司债承销执照
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
IFR纽约8月16日电---美国电话电报公司(T.N)周一发售逾50亿美元的新债,轻松成为昨日最大的新债交易.昨日总计有88亿美元的五宗新债定价.今天新债发行动能再度积聚,有数宗新债入市.
Coca-Cola Enterprises CCE.N正在发售其5亿美元的新债.此宗交易由五年期和10年期两部分组成,规模均为2.5亿美元.价格指导区间为较美国公债收益率上浮115和130个基点区域,发行定价为上浮110个和125个基点.巴克拉资本,瑞士信贷以及德银是联席簿记行.交易评级为A3/BBB/BBB+.所筹资金将用于一般公司用途,其中包括股票回购,商业票据再融资以及偿债.
今日市场另外还有五宗新债入市,总发行规模为34.35亿美元.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
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