〔美国债市〕公司债新债发行积聚动能,Coca-Cola Enterprises发行新债

IFR纽约8月16日电---美国电话电报公司(T.N)周一发售逾50亿美元的新债,轻松成为昨日最大的新债交易.昨日总计有88亿美元的五宗新债定价.今天新债发行动能再度积聚,有数宗新债入市.

Coca-Cola Enterprises CCE.N正在发售其5亿美元的新债.此宗交易由五年期和10年期两部分组成,规模均为2.5亿美元.价格指导区间为较美国公债收益率上浮115和130个基点区域,发行定价为上浮110个和125个基点.巴克拉资本,瑞士信贷以及德银是联席簿记行.交易评级为A3/BBB/BBB+.所筹资金将用于一般公司用途,其中包括股票回购,商业票据再融资以及偿债.

今日市场另外还有五宗新债入市,总发行规模为34.35亿美元.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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