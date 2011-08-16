版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 17日 星期三 02:48 BJT

〔美国热股〕宏达电诉苹果侵犯其三项专利

路透8月16日电---宏达电(HTC)(2498.TW)向美国国际贸易委员会(ITC)投诉苹果(AAPL.O)产品侵犯其拥有的三项专利.该公司还向美国特拉华州地方法院提起诉讼.

周二下午,苹果股价下滑1.27%,报378.53美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐