〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收涨,跟随小麦期货涨势

路透芝加哥8月16日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收涨,交易商称,跟随小麦期货涨势.

交易商称,玉米市场走势将由外部市场主导,全球股市回落,因德国经济成长迟滞促使投资者更多地担忧全球经济放缓的程度超出市场预期.

一农业气象学家称,未来一周美国中西部作物天气仍对作物生长有利,但受乾旱影响的大平原将再度出现高温天气.

美国农业部周一称,上周美国玉米作物优良率为60%,与之前一周持平,但低于上年同期的69%.

农业部还表示,玉米授粉率为98%,蜡熟率为52%,凹损率为17%.

近月合约的支撑位在50日移动均线切入位6.96-3/4美元,阻力位见100日移动均线切入位7.14-1/2美元.9日相对强弱指标为55.

新作12月合约升穿所有关键移动均线,9日相对强弱指标为69.

9月玉米期货合约CU1收高6-3/4美分,报每蒲式耳7.14美元.12月玉米期货CZ1收高7-1/2美分,报7.27-1/2美元.

今日CBOT玉米成交量预估为283,267口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]