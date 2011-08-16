〔伦敦金属〕期铜收低,因仍担心欧元区债务问题

* 德法峰会结束後,期铜在盘後交易中扩大跌幅

* 德国第二季GDP疲弱,燃点对全球经济复苏的忧虑

* 美国7月房屋开工率跌幅低于预期

* 市场关注:美国周三将公布7月生产者物价指数(PPI)

路透纽约/伦敦8月16日电---期铜周二收低,稍早触及一周低位,因风险意愿减弱,之前德国公布的经济增长数据意外疲弱,燃点了对全球经济复苏放缓的担忧.

法国总统和德国总理举行的峰会未能缓和市场对欧元区债务危机的忧虑,期铜在盘後交易中扩大跌幅.

法国总统萨科齐和德国总理梅克尔提议徵收金融交易税,加强联合监管经济政策以抑制欧洲债务危机,但他们没有提议扩大欧元区援助资金的规模或发行欧元区共同债券.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3盘中跌至8,751美元,此为日内低位及一周低位,尾盘下跌79美元,收报8,830美元.收盘後,该合约略微扩大跌幅,受萨科齐及梅克尔的言论拖累.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标9月期铜HGU1下跌3.80美分,或0.94%,报每磅3.9940美元.

数据显示德国第二季经济增长初值按季增幅为2009年来最低,此後投资者降低风险投资.

美国7月工业生产数据优于预期及7月房屋开工率跌幅小于预期,未能缓和投资者对全球经济的担忧.

惠誉周二称,确认美国"AAA"级评等,展望稳定.惠誉表示,"AAA"的评等反映了美国在全球金融体系中的关键地位,以及其富有弹性、多元化和富有的经济.[ID:nCN1903161]

LME三个月期铜较上海期货交易所的11月期铜仍然贴水,这为中国进口仍然提供诱因,但对价格敏感的买家将可能等待成本稳定下来.

"没有买入意愿.中国买家对价格相当敏感.上周他们趁价低时大量买入,之後他们再次离场,所以市场内没有支撑,"南非标准银行分析师Leon Westgate说.

套利窗口在本月初打开,可能提振中国在第四季增加精炼铜进口.

LME铜库存增加4,675吨,至465,275吨,大部份存入的铜库存是在鹿特丹的LME仓库,这反映需求下降.

以下为1800GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 399.00 -4.20 -1.04 444.70 -10.28

LME期铝 2375.00 0.00 +0.00 2470.00 -3.85

LME期铜 8830.00 -79.00 -0.89 9600.00 -8.02

LME期铅 2356.00 -41.00 -1.71 2550.00 -7.61

LME期镍 21695.00 395.00 +1.85 24750.00 -12.34

LME期锡 24150.00 -250.00 -1.02 26900.00 -10.22

LME期锌 2182.00 -1.00 -0.05 2454.00 -11.08

上海期铝 17150.00 -180.00 -1.04 16840.00 1.84

上海期铜 66490.00 -790.00 -1.17 71850.00 -7.46

上海期锌 16600.00 -575.00 -3.35 19475.00 -14.76

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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