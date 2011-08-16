〔纽约期市〕糖,咖啡和可可期货上扬,但成交清淡

路透纽约/伦敦8月16日电---期糖周二攀升,其他软商品也上扬,但成交多数较为清淡,因市场在寻找方向.分析师称,市场仍担忧全球经济成长.

全球股市回落,且欧元走软,之前公布的疲弱德国和欧元区成长数据引发对全球经济的担忧,提振对诸如黄金等安全资产的需求.

期糖上扬,因对巴西甘蔗减产的担忧犹存以及鉴于印度政府对食品通胀的敏感度,该国本季实际将出口多少糖仍是个未知数.

纽约软商品市场成交情况为,期糖成交量较30日均值低三分之一,阿拉比卡咖啡成交量接近平均水平,而可可期货成交量较平均水平高出近15%.

ICE-10月原糖期货SBV1上扬0.56美分,报每磅28.04美分,Liffe-10月白糖期货LSUV1涨幅12.50美元,报每吨748.30美元.

预计对巴西产量的担忧将在未来几个月缓解.

咖啡和可可期货也上扬,受投资者买盘推动.

Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货LRCX1结算价上扬15美元,报每吨2,344美元.ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1收涨5.60美分,报每磅2.55美元.

ICE-12月可可期货CCZ1上扬58美元,或2%,收报每吨2,989美元.Liffe-9月可可期货LCCZ1收涨43英镑,报每吨1,896英镑.(完)