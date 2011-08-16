〔美国股市〕ADR收低,市场担心欧元区经济状况引发卖盘

《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透纽约8月16日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周二下跌,德国经济数据疲弱,令市场再度担心欧元区经济状况.
法德领导人举行的会议未能缓解人们对欧元区债务危机的担忧,更加剧了市场的不确定性.德国总理梅克尔和法国总统萨科奇表示,计划对金融交易征税,双方携手更紧密地监管经济政策以抑制债务危机,但他们没有提议增加欧元区救助资金规模或发行欧元区共同债券.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR下跌1.23%,标准普尔500指数.SPX下跌0.97%.
与经济增长休戚相关的能源和工业类股跌幅最大.
中石油(PTR.N)下跌1.42%,报125.53美元,法国石油公司道达尔(TOT.N)下跌1.65%,报47.83美元,巴西Petroleo Brasil (PBR.N)收低0.75%,报29.01美元.
纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR下跌1.17%.手机大厂诺基亚(NOK.N)劲跌3.18%,报6.09美元,昨天该股大涨,因之前谷歌(GOOG.O)向摩托罗拉移动(MMI.N)提出收购要约.
纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS下滑1.55%.亚洲企业中,日本的丰田汽车(TM.N)下滑0.92%,报75.42美元,本田汽车(HMC.N)下跌1.71%,报33.93美元.
纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA收低0.68%.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月