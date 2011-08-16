〔美国股市〕ADR收低,市场担心欧元区经济状况引发卖盘

路透纽约8月16日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周二下跌,德国经济数据疲弱,令市场再度担心欧元区经济状况.

法德领导人举行的会议未能缓解人们对欧元区债务危机的担忧,更加剧了市场的不确定性.德国总理梅克尔和法国总统萨科奇表示,计划对金融交易征税,双方携手更紧密地监管经济政策以抑制债务危机,但他们没有提议增加欧元区救助资金规模或发行欧元区共同债券.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR下跌1.23%,标准普尔500指数.SPX下跌0.97%.

与经济增长休戚相关的能源和工业类股跌幅最大.

中石油(PTR.N)下跌1.42%,报125.53美元,法国石油公司道达尔(TOT.N)下跌1.65%,报47.83美元,巴西Petroleo Brasil (PBR.N)收低0.75%,报29.01美元.

纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR下跌1.17%.手机大厂诺基亚(NOK.N)劲跌3.18%,报6.09美元,昨天该股大涨,因之前谷歌(GOOG.O)向摩托罗拉移动(MMI.N)提出收购要约.

纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS下滑1.55%.亚洲企业中,日本的丰田汽车(TM.N)下滑0.92%,报75.42美元,本田汽车(HMC.N)下跌1.71%,报33.93美元.

纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA收低0.68%.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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