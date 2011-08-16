〔美股盘後〕戴尔发布第二季业绩後股价盘後劲挫4.9%

路透纽约8月16日电---电脑制造商戴尔DELL.O周二在美股盘後交易中重挫4.9%,此前该公司发布了第二季度业绩.

戴尔DELL.O报告第二季非GAAP每股收益为0.54美元.戴尔报告第二季GAAP每股收益为0.48美元.戴尔报告第二季营收为157亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,市场预计戴尔第二季每股盈利0.49美元,营收为157.6亿美元.