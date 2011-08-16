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市场报道 | 2011年 8月 17日 星期三 04:15 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收跌0.67%,Nasdaq指数回落1.24%

路透纽约8月16日电---美国股市周二结束三天升势而收跌,因法国总统和德国总理举行的峰会未能缓和市场对欧元区领导人控制欧元区债务问题能力的担忧.

根据初步数据显示,道琼工业指数.DJI收跌76.97点,或0.67%,报11,405.93点;标准普尔500指数.SPX收挫11.73点,或0.97%,报1,192.76点.Nasdaq指数.IXIC回落31.75点,或1.24%,报2,523.45点.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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