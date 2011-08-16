〔全球金市〕德法峰会後黄金上涨1%,此前德国公布疲软GDP数据

* 围绕欧元区和全球成长的担忧提振金价

* 德法会议後,欧债危机担忧重燃助益金价

* 德国经济成长数据疲软,资金涌向避险工具

路透纽约/伦敦8月16日电---周二现货金上涨1%,因德法两国领导人发表的有关更紧密欧元区一体化进程和赤字限制的讲话未能缓解对欧元区债务问题的担忧後,投资者转投避险资产.

德国经济成长数据迟缓,加剧了经济衰退的担忧,并提升了黄金的避险魅力.

法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)和德国总理梅克尔的提议并未包括扩大欧元区救助基金规模,但承诺保卫欧元.市场对欧洲债务危机的担忧重燃,促使黄金扩大涨幅.

因全球股市急跌,黄金已受避险买盘提振.此前德国联邦统计局公布,经季节调整後,第二季经济季成长率降至0.1%,第一季修正为成长1.3%.[ID:nCT0392520].

"在今天交易快要结束时,(萨科齐和梅克尔的消息)令市场对欧元和欧元区的担忧重燃,而此前这一担忧本已在渐渐平息.这将加大金市的震荡,"Integrated Brokerage Services公司贵金属交易员Frank McGhee称.

McGhee称,德法两国的计划在有重大成效前,将大幅压低欧元.

截至1934GMT,现货金XAU=上涨1.1%,报每盎司1,784.99美元,较周四所创的纪录高位1,813.79美元仅低30美元.今年以来,金价已经上涨25%.

美国12月黄金期货GCZ1结算价上涨27美元,报每盎司1,785美元.成交量总计为160,000口,高于周一,但远低于上周水准.

不过市场观察人士表示,金价在过去一个半月上涨近300美元后,有可能大幅回撤.

"毫无疑问,我认为金价有泡沫,这意味着随时可能被吹破."Wells Fargo Private Bank副投资总监Erik Davidson称.

Davidson还称,其将黄金涨势与美国房市和科技股泡沫相提并论.称,黄金很有可能有至少30%的修正.

有报导称,包括对冲基金巨头John Paulson在内的最大黄金基金玩家第二季保持对黄金的押注,并未追随索罗斯.索罗斯在第二季继续削减其所持的黄金上市交易基金(ETF)头寸.

据美国证券交易委员会(SEC)的资料,着名的黄金多头Paulson第二季维持SPDR Gold Trust的46亿美元仓位.(完)

--编译 田建华;审校 母红

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