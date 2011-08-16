〔美股业绩〕戴尔财测令人失望,股价盘後重挫4.9%

路透旧金山8月16日电---全球第二大个人电脑(PC)生产商戴尔DELL.O周二公布的第二季营收不及预期,且表示第三季营收将与第二季持平,令股价在盘後重挫4.9%.

戴尔表示,将其全年营收成长预期从之前的5-9%下修至1-5%.

戴尔报告第二季营收为157亿美元.该公司5月曾预计政府支出强劲,且返校季良好.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师的平均预期为戴尔第二季营收为157.6亿美元.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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