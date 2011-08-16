〔美国债市〕公债价格上涨,因德法领导人峰会结果令人失望

* 股市下跌引发对公债的买盘

* 德法领导人没有提议提高欧元区救助基金规模

* 法国总统萨科奇和德国总理梅克尔提议对平衡财政状况作出承诺

路透纽约8月16日电---美国公债价格周二上涨,法德领导人没有提议提高欧元区救助基金规模,并称欧元区全部17个成员国应承诺平衡财政状况,令市场颇为失望,从而引发对美国公债的避险买盘.

德国总理梅克尔和法国总统萨科奇表示,他们计划携手更紧密治理经济政策,以应对欧元区债务问题.但他们没有表示将发行欧元区共同债券.

"欧元区共同债券发行的不确定性导致债市上涨,股市下跌,"Jefferies & Co驻纽约的美元衍生品交易主管Christian Cooper称.

美股下挫,引发对美国公债的避险买盘,30年期美国公债US30YT=RR价格涨逾两个大点,指标10年期公债US10YT=RR价格升近一大点.

指标10年期公债收益率跌至2.23%.许多分析师认为,随着经济放缓,10年期公债收益率将跌至2%以下.

市场对长期公债的买盘使成交量回升至上周五的水准,但仍只是10日移动均值的66%,CRT Capital Group驻康涅狄格州资深公债策略师Ian Lyngen称.

七年期公债价格US7YT=RR>涨20/32,收益率从周一尾盘的1.62%降至1.52%.

萨科奇和梅克尔的讲话与部分市场预期不一致.这两位领导人承受着拿出计划支撑欧元区经济并恢复金融市场信心的压力.

"显然投资者没有看到一些人此前希望看到的下一个重大步骤,"Markit驻纽约信用研究主管Otis Smith称.

德国公布的经济数据显示,第二季GDP较前季增幅为2009年以来最低,令人担心已受财政危机打压的欧洲经济状况,美国公债价格早盘时在此带动下上涨.

"德国GDP数据疲弱,另外人们担心法国GDP预估值可能也将被下调,"Guggenheim Capital Markets驻纽约美国公债交易主管Jason Rogan称.

美国公布7月工业生产以七个月来最快速度增长後,美国公债一度回吐涨幅.

另一更糟糕的经济数据是,美国政府公布,7月房屋开工率下降4.9%,为2月以来最大月度降幅.

惠誉确认美国"AAA"级评等,展望稳定.[ID:nCN1903161]此後人们对美国信用评等可能再遭另一评级机构调降的担心缓解.这一决定符合预期,似乎没有导致公债价格波动.

**股市波动使债市受益**

股市动荡使投资者到美国公债中避险,以减少风险和保全资本,美国公债因避险买盘而受益.

"推动债市的最大因素是股市,"RBC Capital Markets驻纽约利率策略师Michael Cloherty称.

经济数据较差也带动公债价格上涨,因投资者臆测美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能需要再次干预市场以刺激经济增长.

投资者将密切关注美联储主席贝南克8月26日在怀俄明州Jackson Hole会议上的讲话,从中寻找关于新宽松措施的蛛丝马迹.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 100-11/32 ( unch ) 0.195

五年期公债US5YT=RR 102-23/32 (+11/32) 0.937

10年期公债US10YT=RR 99-02/32 (+26/32) 2.230

30年期公债US30YT=RR 101-17/32 (+71/32) 3.666 (完)

--编译 于春红;审校 母红

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