〔加拿大股市〕受欧元区担忧拖累收低1.2%,资源股挫跌

路透多伦多8月16日电---周二多伦多主要股指收低逾1%,此前德法两国峰会未能找到欧债危机的解决方案,且疲软的德国经济增长数据重燃对全球经济的担忧.

大宗商品下跌,令多伦多股市受压.

跌幅最大的股票中,Canadian Natural Resources(CNQ.TO)挫跌2.4%,报36.00加元;Suncor Energy(SU.TO)跌1.7%,报31.89加元;Teck ResourcesTCKb.TO挫跌3.8%,报42.14加元.

德国总理梅克尔和法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)在巴黎会面後,给出了进一步加强欧元区一体化进程的详细计划,但计划并不包括扩大欧元区救助基金规模,或开始发行欧元区债券,令风险偏好转弱.

"欧洲的最新发展盖过了过去几日的利好消息."Genus资本管理公司股票投资总监Marcus Xu称.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低152.90点或1.21%,报12,530.71点.(完)

--编译 田建华;审校 母红

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