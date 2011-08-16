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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 05:13 BJT

〔标题新闻〕中国土豆网ADS IPO定价为每股29美元,售出600万股,筹资1.74亿美元--承销商

ADS为美国存托股份

IPO为首次公开发行

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWEN7305]

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