〔国际油市〕NYMEX原油期货下跌,因对欧元区的担忧持续

* 德法领导人峰会未能缓和市场的担忧

* 欧元区第二季经济增长放缓,打压油价

* 惠誉确认美国AAA评级,展望稳定

* 美国7月工业生产上升,限制原油价格下跌

路透纽约8月16日电---美国原油期货周二下挫逾1%,因德法峰会就应对欧元区债务危机而提出的建议未能缓和市场忧虑,令投资者失望.

不过,原油期货收盘高于日内低位,因惠誉确认美国AAA评级,称展望稳定.

数据显示美国7月工业生产上升0.9%,优于预期,且升速为七个月以来最快,亦扶助限制油价日内的跌幅.

周一美国原油期货反弹2.50美元,因当时市场寄望德法峰会可能寻找到解决欧洲债务问题的方法,但峰会结束後,法国总统萨科齐和德国总理梅克尔只是对9月提出的金融交易税提议达成一致.

在德法峰会举行之前,数据显示欧元区最大的经济体德国及欧元区自身第二季经济增长疲弱,令原油价格下跌.

在周二2030 GMT,美国石油协会(API)公布美国最近一周原油库存增加170万桶.美国最近一周汽油库存减少540万桶,馏分油库存减少130万桶.

周三1430GMT,美国能源资料协会(EIA)将公布其库存数据.

在上述的库存数据公布前,路透访问分析师的调查显示,预料在8月19日一周美国原油减少80万桶,馏分油库存增加40万桶,料汽油库存减少130万桶.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-9月原油期货合约CLU1结算价下跌1.23美元,或1.4%,报每桶86.65美元,交投区间为85.62-87.93美元.

收盘时,美国原油较布兰特原油期货贴水扩宽至22.82美元,周一为贴水22.02美元.

伦敦9月布兰特原油期货LCOU1到期,结算价报109.47美元,跌0.44美元,或0.4%,交投区间为108.23-109.94美元.

交投更活跃的10月布兰特原油期货LCOV1收低0.71美元或0.65%,报109.13美元,交投区间为108.03-109.90美元.

万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国汽油需求较上年同期减少4.6%,较前一周微幅上扬0.3%.[nCN1903729]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

9月原油 86.65 -1.23 -1.4% 85.62 87.93 339,903 292,796

10月原油 86.85 -1.29 -1.5% 85.86 88.12 137,844 105,366

9月RBOB汽油 2.8538 -0.0207 -0.7% 2.8289 2.8744 24,278 33,545

10月RBOB汽油 2.7016 -0.0143 -0.5% 2.6747 2.7203 20,759 20,059

9月取暖油 2.9326 -0.0115 -0.4% 2.9072 2.9567 31,520 48,128

10月取暖油 2.9421 -0.0118 -0.4% 2.9167 2.9659 16,557 21,464

ICE合约

9月布兰特 109.47 -0.44 -0.4% 108.23 109.94 22,761 176,266

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 655,706 587,209 676,257 1,562,834 11,944

汽油 64,620 75,210 112,552 248,825 3,046

取暖油 76,121 104,774 111,516 313,173 846 (完)