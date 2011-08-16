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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 06:10 BJT

《日本重要政经日程》--8月17日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月17日(三)

无重要政经日程.(完)

--编译 孙茉莉;审校 戴素萍

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