〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数触及一个月高位,整体回暖在望

路透伦敦8月16日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二触及一个月高位,因有出口铁矿石到中国相关的订船活动.

经纪商表示,金融震盪升温、银行融资趋紧和船只供应快速增加所带来的影响,在未来几个月中将令干散货运费持续承压.

波罗的海乾散货运价指数上涨2.91%或38点,至1,344点.

经纪商还称,澳洲矿商订船向中国运送铁矿石,支撑了海峡型市场,航煤成本下降亦提振整体获利.

Lorentzen & Stemoco周二称:"运费本周料将持稳.

本月稍早,该指数在连跌18个交易日後创下逾三个月最低.该指数走势一直不稳,今年已下跌近30%.

波罗的海国际航运公会首席船运分析师Peter Sand称:"夏季活动一直较慢,所以运费或许已经在触底,但可预见的船主获益上升幅度还不大."

波罗的海海岬型船运价指数.BACI上扬4.33%,平均获利升至11,951美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI扬升1.75%,该型船舶日平均获利为12,537美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)