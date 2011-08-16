〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数触及一个月高位,整体回暖在望

《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透伦敦8月16日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二触及一个月高位,因有出口铁矿石到中国相关的订船活动.
经纪商表示,金融震盪升温、银行融资趋紧和船只供应快速增加所带来的影响,在未来几个月中将令干散货运费持续承压.
波罗的海乾散货运价指数上涨2.91%或38点,至1,344点.
经纪商还称,澳洲矿商订船向中国运送铁矿石,支撑了海峡型市场,航煤成本下降亦提振整体获利.
Lorentzen & Stemoco周二称:"运费本周料将持稳.
本月稍早,该指数在连跌18个交易日後创下逾三个月最低.该指数走势一直不稳,今年已下跌近30%.
波罗的海国际航运公会首席船运分析师Peter Sand称:"夏季活动一直较慢,所以运费或许已经在触底,但可预见的船主获益上升幅度还不大."
波罗的海海岬型船运价指数.BACI上扬4.33%,平均获利升至11,951美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI扬升1.75%,该型船舶日平均获利为12,537美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)
--编译 程琳;审校 戴素萍
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月