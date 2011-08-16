全球外汇市场8月17日主要消息

《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
(除特别说明外,均为GMT时间)
0130 - 澳洲第二季薪资价格指数.
-- - 瑞士政府宣布帮助经济应对瑞郎大涨负面效应的措施.
0800 - 欧元区6月经常账.
0830 - 英国7月请领失业金人数.
0830 - 英国6月按国际劳工组织(ILO)计算的失业率.
0830 - 英国6月平均所得.
0830 - 英国央行公布8月3-4日货币政策委员会会议记录.
0900 - 欧元区消费者物价调和指数(HICP)7月终值.
0900 - 欧元区7月扣除食品和能源的核心HICP.
1100 - 8月12日止当周美国抵押贷款指数/再融资指数.
1230 - 美国7月生产者物价指数(PPI)/核心PPI.
1720 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话.
2330 - 日本8月路透短观调查制造业景气判断指数.
2350 - 日本7月贸易收支.
2350 - 日本7月出口/进口.
2350 - 日本前周资本流动数据.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 吴云凌;审校 程琳
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月