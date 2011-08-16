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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 06:35 BJT

全球外汇市场8月17日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0130 - 澳洲第二季薪资价格指数.

-- - 瑞士政府宣布帮助经济应对瑞郎大涨负面效应的措施.

0800 - 欧元区6月经常账.

0830 - 英国7月请领失业金人数.

0830 - 英国6月按国际劳工组织(ILO)计算的失业率.

0830 - 英国6月平均所得.

0830 - 英国央行公布8月3-4日货币政策委员会会议记录.

0900 - 欧元区消费者物价调和指数(HICP)7月终值.

0900 - 欧元区7月扣除食品和能源的核心HICP.

1100 - 8月12日止当周美国抵押贷款指数/再融资指数.

1230 - 美国7月生产者物价指数(PPI)/核心PPI.

1720 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话.

2330 - 日本8月路透短观调查制造业景气判断指数.

2350 - 日本7月贸易收支.

2350 - 日本7月出口/进口.

2350 - 日本前周资本流动数据.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 吴云凌;审校 程琳

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