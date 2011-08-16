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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 06:32 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月16日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 97.91 -8.39 -7.89 7526611

搜狐 (SOHU.O) 79.05 -4.88 -5.81 1679769

网易 (NTES.O) 48.95 -1.00 -2.00 875017

百度 (BIDU.O) 136.92 -7.72 -5.34 17186821

亚信科技 ASIA.O 10.34 -0.52 -4.79 1223853

侨兴环球电话 XING.O 1.10 -0.05 -4.35 277445

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 11.52 -0.15 -1.29 3250932

联电 (UMC.N) 1.96 -0.01 -0.51 1007090

日月光 (ASX.N) 4.54 -0.04 -0.87 1656388

矽品精密 (SPIL.O) 4.34 -0.18 -3.98 1137302

和信超媒体 (GIGM.O) 1.00 -0.04 -3.85 195912

友达 (AUO.N) 4.69 -0.19 -3.89 344503

中华电信 (CHT.N) 34.10 -0.44 -1.27 136491

台湾国际航电 (GRMN.O) 32.23 +0.54 +1.70 1084978

香港

中华网 CHINA.O 1.43 -0.03 -1.72 98721

中国移动 (CHL.N) 48.47 +0.01 +0.02 489502

中国联通 (CHU.N) 18.93 -0.05 -0.26 622505

中国电信 (CHA.N) 61.29 -0.74 -1.19 41607

中芯国际 (SMI.N) 2.32 +0.00 +0.00 88246

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.91 -0.12 -2.98 10653

(完)

--整理 吴云凌

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