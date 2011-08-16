《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月16日

企业结盟：丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 97.91 -8.39 -7.89 7526611
搜狐 (SOHU.O) 79.05 -4.88 -5.81 1679769
网易 (NTES.O) 48.95 -1.00 -2.00 875017
百度 (BIDU.O) 136.92 -7.72 -5.34 17186821
亚信科技 ASIA.O 10.34 -0.52 -4.79 1223853
侨兴环球电话 XING.O 1.10 -0.05 -4.35 277445
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 11.52 -0.15 -1.29 3250932
联电 (UMC.N) 1.96 -0.01 -0.51 1007090
日月光 (ASX.N) 4.54 -0.04 -0.87 1656388
矽品精密 (SPIL.O) 4.34 -0.18 -3.98 1137302
和信超媒体 (GIGM.O) 1.00 -0.04 -3.85 195912
友达 (AUO.N) 4.69 -0.19 -3.89 344503
中华电信 (CHT.N) 34.10 -0.44 -1.27 136491
台湾国际航电 (GRMN.O) 32.23 +0.54 +1.70 1084978
香港
中华网 CHINA.O 1.43 -0.03 -1.72 98721
中国移动 (CHL.N) 48.47 +0.01 +0.02 489502
中国联通 (CHU.N) 18.93 -0.05 -0.26 622505
中国电信 (CHA.N) 61.29 -0.74 -1.19 41607
中芯国际 (SMI.N) 2.32 +0.00 +0.00 88246
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.91 -0.12 -2.98 10653
(完)
--整理 吴云凌
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国