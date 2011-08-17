更正:王勇平不再担任中国铁道部发言人

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月8日
路透2月8日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:12时，1港元=0.88697人民币)
(更正:因译文有误,内文第三段应为免职三名"铁路部门"中层官员,非"铁道部")
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月16日电---据官方媒体周二报导，王勇平不再担任中国铁道部发言人职务。动车追尾事故发生後，铁道部正积极挽回形象。
新华社报导称，铁道部新闻发言人王勇平不再继续担任该职务。
动车事故发生後，政府为平息民愤，在一天内免职三名铁路部门中层官员。
事故发生後，王勇平成了民众口诛笔伐的焦点。王勇平就动车事故主持的新闻发布会结束後匆忙离开，中国记者追在他身後要求他回答更多问题。（完）
编译：高虹 发稿：王燕焜
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