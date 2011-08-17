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市场报道 | 2011年 8月 17日 星期三 22:42 BJT

〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透8月17日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

08/12/11 较上周 较上年 08/12/11 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 350.4 1.7 -8.2 354.0 4.2 -0.2

馏分油 148.9 -1.3 -18.8 154.0 2.4 -20.2

汽油 205.8 -5.4 -19.7 210.1 -3.5 -13.3

取暖油 38.7 0.2 -9.8 39.4 0.7 -11.2

新配方(RFG)汽油 0.2 0.1 -1.3 0.2 0.1 -1.3

煤油型航空燃料 42.5 -2.4 -3.7 44.3 -0.1 -3.8

原油日加工量 14.9 0.1 0.5 15.4 -0.2 0.2

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少80万桶,汽油库存减少130万桶,馏分油库存增加40万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]

* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]

* API一周美国石油库存详细报导APISTB

--整理 利棣儿;审校 于春红

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