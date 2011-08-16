〔纽约汇市〕欧元下跌,因德法两国的提议未能提供支持

* 萨科齐和梅克尔提出建议,但令市场失望

* 德国和欧元区数据不及预期,令欧元承压

* 瑞郎在政府会议举行前下跌

* 惠誉确认美国AAA主权信用评级

路透纽约8月16日电---欧元兑美元周二下跌,因德法领导人为阻止欧洲债务危机扩大而提出的建议未能提振投资者对欧元区的信心.

法国总统萨科齐和德国总理梅克尔公布了进一步加强欧元区一体化进程的广泛计划,其中包括赤字限制和每年举行两次峰会,但他们表示,联合发行欧元债券只可能是较长期的选项.

Brown Brothers Harriman汇市策略全球主管Marc Chandler说,德法两国的提议未能解决法国问题,欧洲金融稳定机构(EFSF)无足够资源购买债券的问题,也未能找到再次刺激经济增长的途径,这一切都令投资者感到失望.

这次峰会对解决目前的欧元区问题似乎作用不大,他说,"市场人士原本对峰会没有很高预期,而峰会的结果的确也只满足了较低的预期."

纽约尾盘,欧元兑美元EUR=下跌0.3%,报1.4402美元,支撑位在其100天移动均线切入位约1.43511美元.周一欧元兑美元触及约三周高位1.44779美元.

不过,一些市场人士对萨科齐和梅克尔的计划有正面的看法.

"在烤饼前,先要将配料准备好,这正是法国和德国在会上讨论的议题,"Faros Trading董事总经理Douglas Borthwick说.

"虽然市场可能对德法的言论不是那麽兴奋,但我们感到很振奋,"他说,"欧洲正迈向财政联盟,那是我们可以肯定的."

惠誉维持美国AAA债信评等,展望为稳定後,消息带动风险意愿抬头,稍早欧元因此受到提振,但德国和欧元区经济数据低迷打压欧元.

过去几个交易日瑞郎兑美元和欧元下跌,因投资者臆测瑞士央行或为瑞郎设置上限并钉住欧元来遏制本币涨势.

一些人猜测新措施可能最早在周三出台,届时政府将开会讨论瑞郎汇率问题,但瑞士央行目前或不会屈于压力开始抛售瑞郎买入欧元.

美元兑瑞郎CHF=上涨1.1%,报0.7928瑞郎;欧元兑瑞郎EURCHF=升0.9%至1.1424.

Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner指出,投资者一直在出脱瑞郎多头仓位,因为全球市场难得安宁且瑞士央行官员毫不讳言在考虑更多行动,帮助放慢了瑞郎的急剧升势.

"然而,随着欧元区债务危机的不确定性增大,瑞郎作为避险投资的魅力可能再度增强,"他说道.

美元兑日圆JPY=下跌0.1%至76.72日圆,接近日本8月4日外汇干预前的水准,并徘徊在3月触及的纪录低点76.25附近.美元稍早在惠誉评级消息後曾触及日高.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.4407 1.4444 -0.26 +7.70 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.79 76.83 -0.05 -5.37 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 110.64 111.00 -0.32 +1.85 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.7964 0.7839 +1.59 -14.69 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.6449 1.6390 +0.36 +5.45 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9818 0.9798 +0.20 -1.49 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0470 1.0507 -0.35 +2.62 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.1477 1.1326 +1.33 -8.10 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8757 0.8811 -0.61 +2.16 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.8357 0.8325 +0.38 +7.26 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.4366 5.4359 +0.01 -6.62 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.8351 7.8558 -0.26 +0.59 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.3879 6.4030 -0.24 -4.80 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2098 9.2515 -0.45 +2.55 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译/审校 利棣儿/母红/吴云凌/程琳

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