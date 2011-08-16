版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 07:07 BJT

〔东京汇市〕欧元盘初跌势缓慢,瑞郎备受关注

2246GMT---欧元周三在亚洲交易时段盘初缓慢回落,交易商预计欧洲市场开盘时其将承受更多压力,因德法领导人峰会令人失望.法国总统萨科齐和德国总理梅克尔的会晤主要探讨了欧元区长期一体化进程,但表示联合发行欧元区债券可能只会是一个较长期的选项.

美股.SPX下跌,而美国公债上涨,但与上周明显不同的是,市场未出现恐慌性避险抛盘.欧元兑美元EUR=脱离高点1.4472美元,但卖盘温和,最新报1.4400.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐