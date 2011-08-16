〔东京汇市〕欧元盘初跌势缓慢,瑞郎备受关注

2246GMT---欧元周三在亚洲交易时段盘初缓慢回落,交易商预计欧洲市场开盘时其将承受更多压力,因德法领导人峰会令人失望.法国总统萨科齐和德国总理梅克尔的会晤主要探讨了欧元区长期一体化进程,但表示联合发行欧元区债券可能只会是一个较长期的选项.