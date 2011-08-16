〔东京汇市〕欧元盘初跌势缓慢,瑞郎备受关注

《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
2246GMT---欧元周三在亚洲交易时段盘初缓慢回落,交易商预计欧洲市场开盘时其将承受更多压力,因德法领导人峰会令人失望.法国总统萨科齐和德国总理梅克尔的会晤主要探讨了欧元区长期一体化进程,但表示联合发行欧元区债券可能只会是一个较长期的选项.
美股.SPX下跌,而美国公债上涨,但与上周明显不同的是,市场未出现恐慌性避险抛盘.欧元兑美元EUR=脱离高点1.4472美元,但卖盘温和,最新报1.4400.
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月