美国防部长：卡扎菲掌权时日屈指可数

《路透精英汇》企业获利料大幅回升 或带动股市续涨--投资者伯恩斯坦
路透纽约11月18日 - 投资者伯恩斯坦(Richard Bernstein)周五表示，全球获利反弹可能带动股市持续攀升，尽管债市走跌推高利率。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿8月16日电---美国国防部长帕内塔周二称，利比亚领导人卡扎菲(格达费)军力一直在削弱，他掌权的日子似已屈指可数。
帕内塔说道：“卡扎菲军力被削弱，最新叛离案例只是说明他们力量薄弱的又一例证。”他话中所说明显是指利比亚内政部长阿卜杜拉逃到埃及一事。
他还表示：“照此来看，卡扎菲的日子应该屈指可数了。”（完）
--编译：张敏;发稿：王燕焜
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