美国防部长：卡扎菲掌权时日屈指可数

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿8月16日电---美国国防部长帕内塔周二称，利比亚领导人卡扎菲(格达费)军力一直在削弱，他掌权的日子似已屈指可数。

帕内塔说道：“卡扎菲军力被削弱，最新叛离案例只是说明他们力量薄弱的又一例证。”他话中所说明显是指利比亚内政部长阿卜杜拉逃到埃及一事。

他还表示：“照此来看，卡扎菲的日子应该屈指可数了。”（完）