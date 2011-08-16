主要国家经济指标预测--8月17日****

企业结盟：丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透8月17日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0130 澳洲薪资价格指数(较上年同期) 第二季 +3.9% +3.8%
(较前季) +0.9% +0.8%
0800 欧元区未经季节调整的经常帐(亿欧元) 6月 -- 赤字183
经季节调整的经常帐(亿欧元) -- 赤字52
净投资流动(亿欧元) -- 流入525
0830 英国请领失业金人数(万人) 7月 2.0 2.45
按国际劳工组织(ILO)计算的失业率 6月 7.7% 7.7%
0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 8月
赞成升息 2 2
赞成维持利率不变 7 7
赞成降息 0 0
0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月终值 -0.6% 持平
(较上年同期) +2.5% +2.5%
扣除食品和能源的HICP(较前月) -0.6% +0.1%
(较上年同期) +1.6% +1.8%
1100 美国抵押贷款市场指数 8月12日当周 -- 688.0
再融资指数 -- 3,625.7
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.1% -0.4%
(较上年同期) +7.0% +7.0%
核心PPI(较前月) +0.2% +0.3%
(较上年同期) +2.3% +2.4%
2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 8月 -- 正1
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超3,189
外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超3,899
2350 日本贸易收支(亿日圆) 7月 顺差710 顺差707
出口(较上年同期) -2.4% -1.6%
进口(较上年同期) +10.9% +9.8%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0300 韩国贸易收支修正值(亿美元) 7月修正值 顺差63 顺差28.0
进口(较上年同期) +25.0% +26.8%
出口(较上年同期) +25.2% +17.4%
0600 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 +0.1% +0.5%
(较上年同期) +2.8% +3.2%
0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 持平 -0.1%
(较上年同期) +4.4% +4.3%
零售销售物价指数(RPI)(较前月) -0.2% -0.2%
(较上年同期) +5.0% +5.0%
扣除贷款後的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -0.3% -0.2%
(较上年同期) +5.0% +5.1%
0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 6月 顺差9 0.0
0900 欧元区区内生产总值(GDP)(较上季) 第二季初值 +0.2% +0.3%
(较上年同期) +1.7% +1.8%
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月13日当周 -1.5% --
1230 美国房屋开工年率(万户) 7月 60.4 60
建筑许可年率(万户) 59.7 60.5
1230 美国出口物价 7月 -0.4% +0.1%
进口物价 +0.3% -0.1%
1230 加拿大制造业销售 6月 -1.5% -0.4%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月13日当周 +4.7% --
1315 美国工业生产(较前月) 7月 +0.9% +0.5%
产能利用率 77.5% 76.9%
2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第二季终值 +0.9% --
产出物价 +1.4% --(完)
--整理 李富强/侯向明;审校 吴云凌
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国