版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 07:03 BJT

****主要国家经济指标预测--8月17日****

路透8月17日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------------------------------------------------

0130 澳洲薪资价格指数(较上年同期) 第二季 +3.9% +3.8%

(较前季) +0.9% +0.8%

0800 欧元区未经季节调整的经常帐(亿欧元) 6月 -- 赤字183

经季节调整的经常帐(亿欧元) -- 赤字52

净投资流动(亿欧元) -- 流入525

0830 英国请领失业金人数(万人) 7月 2.0 2.45

按国际劳工组织(ILO)计算的失业率 6月 7.7% 7.7%

0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 8月

赞成升息 2 2

赞成维持利率不变 7 7

赞成降息 0 0

0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月终值 -0.6% 持平

(较上年同期) +2.5% +2.5%

扣除食品和能源的HICP(较前月) -0.6% +0.1%

(较上年同期) +1.6% +1.8%

1100 美国抵押贷款市场指数 8月12日当周 -- 688.0

再融资指数 -- 3,625.7

1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.1% -0.4%

(较上年同期) +7.0% +7.0%

核心PPI(较前月) +0.2% +0.3%

(较上年同期) +2.3% +2.4%

2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 8月 -- 正1

2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超3,189

外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超3,899

2350 日本贸易收支(亿日圆) 7月 顺差710 顺差707

出口(较上年同期) -2.4% -1.6%

进口(较上年同期) +10.9% +9.8%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

-----------------------------------------------------------------------------

0300 韩国贸易收支修正值(亿美元) 7月修正值 顺差63 顺差28.0

进口(较上年同期) +25.0% +26.8%

出口(较上年同期) +25.2% +17.4%

0600 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 +0.1% +0.5%

(较上年同期) +2.8% +3.2%

0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 持平 -0.1%

(较上年同期) +4.4% +4.3%

零售销售物价指数(RPI)(较前月) -0.2% -0.2%

(较上年同期) +5.0% +5.0%

扣除贷款後的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -0.3% -0.2%

(较上年同期) +5.0% +5.1%

0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 6月 顺差9 0.0

0900 欧元区区内生产总值(GDP)(较上季) 第二季初值 +0.2% +0.3%

(较上年同期) +1.7% +1.8%

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月13日当周 -1.5% --

1230 美国房屋开工年率(万户) 7月 60.4 60

建筑许可年率(万户) 59.7 60.5

1230 美国出口物价 7月 -0.4% +0.1%

进口物价 +0.3% -0.1%

1230 加拿大制造业销售 6月 -1.5% -0.4%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月13日当周 +4.7% --

1315 美国工业生产(较前月) 7月 +0.9% +0.5%

产能利用率 77.5% 76.9%

2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第二季终值 +0.9% --

　　 产出物价 +1.4% --(完)

--整理 李富强/侯向明;审校 吴云凌

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐