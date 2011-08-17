〔美国债市〕MBS较可比公债利差走阔,因发债规模超越需求

IFR芝加哥8月16日电--周二抵押贷款支持债券(MBS)市场成交量放大,资金流走向不一.MBS较可比公债利差开盘略微下挫,因市场仍努力消化需求疲乏之际周一发售的12亿美元债券,而抵押贷款银行人士和中长期投资大户的卖盘又推动利差迅速扩大几个跳动点.利差不时走阔的确吸引货币基金和对冲基金介入;但供需依然失衡.30年期MBS较10年期利差高出100个基点,投资者在目前似乎更愿意接受高出110个基点,而不是100基点.来自发起人的卖盘总计约为17亿美元,其中75%为票息4%,25%为票息3.5%.

票息为3.5%和4%的30年期MBS分别收高13和9个跳动点,票息为5%和5.5%则微升约1个跳动点.票息3.5%的15年期(房利美和美国联邦住宅贷款抵押公司)MBS上涨7个跳动点,而票息4%和4.5%的15年期MBS分别升3个和2个跳动点.10年期公债飙升20+/32至99-06+(收益率2.214%),因法国总统萨科齐和德国总理梅克尔的会晤,未能驱散市场对欧债问题的持续担忧.两年期/10年期收益率曲线趋平6.4个基点至202.6个基点;5年期互换利差略微走阔,而短期波动率挫跌5.4个基点.