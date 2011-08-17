〔美国债市〕MBS较可比公债利差走阔,因发债规模超越需求

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
IFR芝加哥8月16日电--周二抵押贷款支持债券(MBS)市场成交量放大,资金流走向不一.MBS较可比公债利差开盘略微下挫,因市场仍努力消化需求疲乏之际周一发售的12亿美元债券,而抵押贷款银行人士和中长期投资大户的卖盘又推动利差迅速扩大几个跳动点.利差不时走阔的确吸引货币基金和对冲基金介入;但供需依然失衡.30年期MBS较10年期利差高出100个基点,投资者在目前似乎更愿意接受高出110个基点,而不是100基点.来自发起人的卖盘总计约为17亿美元,其中75%为票息4%,25%为票息3.5%.
票息为3.5%和4%的30年期MBS分别收高13和9个跳动点,票息为5%和5.5%则微升约1个跳动点.票息3.5%的15年期(房利美和美国联邦住宅贷款抵押公司)MBS上涨7个跳动点,而票息4%和4.5%的15年期MBS分别升3个和2个跳动点.10年期公债飙升20+/32至99-06+(收益率2.214%),因法国总统萨科齐和德国总理梅克尔的会晤,未能驱散市场对欧债问题的持续担忧.两年期/10年期收益率曲线趋平6.4个基点至202.6个基点;5年期互换利差略微走阔,而短期波动率挫跌5.4个基点.
票息为4.5%至5.5%的MBS较互换和10年期公债利差扩大4-5个跳动点,票息3.5%和5.5%的则走阔3个跳动点.15年期/30年期MBS走势不一.(完)
--编译 肖群英;审校 程琳
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。