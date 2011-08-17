美国与加拿大经济指标预测--8月17日-8月24日****

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月17日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------8月15日当周-------------------------------
8月17日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 8月12日当周 -- 688.0
再融资指数 -- 3,625.7
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.1% -0.4%
(较上年同期) +7.0% +7.0%
核心PPI(较前月) +0.2% +0.3%
(较上年同期) +2.3% +2.4%
8月18日(四)
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.2% -0.2%
(较上年同期) +3.3% +3.6%
核心CPI(较前月) +0.2% +0.3%
(较上年同期) +1.7% +1.6%
1230 美国实质所得 7月 -- -0.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月13日当周 40 39.5
初请失业金人数四周均值(万人) -- 40.5
续请失业金人数(万人) 8月6日当周 369.5 368.8
1230 加拿大领先指标 7月 +0.1% +0.2%
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 6月 -0.5% +1.9%
1400 美国成屋销售年率(万户) 7月 490 477
1400 美国领先指标 7月 +0.2% +0.3%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 8月 正3.7 正3.2
1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 7月 -- +0.1%
2200 美国国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单/出货比
7月 -- 0.94
8月19日(五)
1100 加拿大CPI(较前月) 7月 +0.2% -0.7%
(较上年同期) +2.8% +3.1%
央行核心CPI(较前月) +0.2% -0.6%
(较上年同期) +1.6% +1.3%
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 8月12日当周 -- 127.9
-----------------------------------8月22日当周-------------------------------
8月22日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 7月 -- 负0.46
8月23日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月20日当周 -- -1.5%
1230 加拿大零售销售(较前月) 6月 -- +0.1%
扣除汽车的零售销售(较前月) -- +0.5%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月20日当周 -- +0.6%
1400 美国新屋销售年率(万户) 7月 31.5 31.2
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 8月 -- 负1
8月24日(三)
-- 美国建筑许可(万户) 7月修正值 -- 59.7
1100 美国抵押贷款市场指数 8月19日当周 -- --
再融资指数 -- --
1230 美国耐久财(耐用品)订单 7月 +2.0% -1.9%
扣除运输的耐久财订单 +0.1% +0.4%
扣除国防的耐久财订单 +3.0% -1.6%
扣除飞机的非国防耐久财订单 -0.7% +0.4%
1400 美国联邦住房金融局房屋价格(较前月) 6月 -- +0.4%
(较上年同期) -- -6.3%(完)
--编译 梁睿雪;审校 李爽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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