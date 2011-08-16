《中国报摘》--中国证券报8月17日

* 头版头条:

--中国证券业协会近日下发的证券营业部相对饱和地区名单显示,权威人士表示,被贴上"相对饱和"标签的地区,原则上将不再被批准新设证券营业部.

* 其他:

--财政部部长助理王保安透露,财政部将配合有关部门研究修订《住房公积金管理条例》,明确住房公积金缴存基数和缴存比例.

--中国煤炭工业协会会长王显政指出,目前相当大一部分大型煤企非煤产业比重超过80%,但全行业80%以上利润仍来自煤炭产业.

--大连市政府决定PX(对二甲苯)生产商福佳大化立即停工并搬迁,业内人士认为,鉴于供给减少,PX价格有望从1,500美元/吨涨至2,000美元/吨.

--中国铝业(601600.SS)(2600.HK)公告,公司非公开发行A股申请获得证监会发审委有条件审核通过.

--中国平安(2318.HK)(601318.SS)公告,因讨论重大事项,A股股票即日停牌一天,深发展A(000001.SZ)亦公告因筹划重大事项,今日停牌.

--国电电力(600795.SS)公告,公司拟周五(19日)发行55亿元人民币可转债,期限六年.

--华远地产(600743.SS)半年报称,上半年实现净利润1.81亿元,同比增长5.66%.截至报告期末,公司未有增加新的土地储备.

--盐田港(000088.SZ)公告,拟投资13.55亿元对唐山曹妃甸港口增资,增资完成後,将持有曹妃甸港口35%股权.(完)

--整理 曲伟治; 审校 丁淑琴