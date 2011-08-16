《中国报摘》--中国证券报8月17日

企业结盟：丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
* 头版头条:
--中国证券业协会近日下发的证券营业部相对饱和地区名单显示,权威人士表示,被贴上"相对饱和"标签的地区,原则上将不再被批准新设证券营业部.
* 其他:
--财政部部长助理王保安透露,财政部将配合有关部门研究修订《住房公积金管理条例》,明确住房公积金缴存基数和缴存比例.
--中国煤炭工业协会会长王显政指出,目前相当大一部分大型煤企非煤产业比重超过80%,但全行业80%以上利润仍来自煤炭产业.
--大连市政府决定PX(对二甲苯)生产商福佳大化立即停工并搬迁,业内人士认为,鉴于供给减少,PX价格有望从1,500美元/吨涨至2,000美元/吨.
--中国铝业(601600.SS)(2600.HK)公告,公司非公开发行A股申请获得证监会发审委有条件审核通过.
--中国平安(2318.HK)(601318.SS)公告,因讨论重大事项,A股股票即日停牌一天,深发展A(000001.SZ)亦公告因筹划重大事项,今日停牌.
--国电电力(600795.SS)公告,公司拟周五(19日)发行55亿元人民币可转债,期限六年.
--华远地产(600743.SS)半年报称,上半年实现净利润1.81亿元,同比增长5.66%.截至报告期末,公司未有增加新的土地储备.
--盐田港(000088.SZ)公告,拟投资13.55亿元对唐山曹妃甸港口增资,增资完成後,将持有曹妃甸港口35%股权.(完)
--整理 曲伟治; 审校 丁淑琴
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国