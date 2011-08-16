〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收跌,因股市回落

路透芝加哥8月16日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收跌,交易商称,因股市和油价回落,以及美元走强.

交易商称,大豆市场走势将由外部市场主导,全球股市回落,因德国经济成长迟滞促使投资者更多地担忧全球经济放缓的程度超出市场预期.

一农业气象学家称,未来一周美国中西部作物天气仍对作物生长有利,但受乾旱影响的大平原将再度出现高温天气.

《油世界》周二称,巴西和阿根廷2012年的大豆收割将受即将出现的拉尼娜天气现象损害,该天气现象可能导致作物生长期间降雨减少.

美国农业部周一称,上周大豆作物优良率为61%,与之前一周持平,但低于上年同期的66%.

农业部还指出,大豆结荚率为从之前一周的51%上升至70%,但低于78%的五年均值.

新作11月大豆期货支撑位在200日移动均线切入位13.15-1/4美元,阻力位在50日移动均线切入位13.51-3/4美元.九日相对强弱指标为53.

CBOT-11月大豆SX1跌1-3/4美分,报每蒲式耳13.49-1/2美元.CBOT-9月豆粕合约SMc1收跌0.7美元,报每短吨351.3美元.9月豆油合约BOc1上扬0.09美分,报每磅55.0美分.

预估CBOT大豆成交量为105,179 政策的口,豆油成交64,609口,豆粕成交46,880口.

以下为CBOT农产品期货结算价:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 714.00 6.75 1.0% 13.5%

CBOT大豆Sc1 1340.00 -3.50 -0.3% -3.9%

CBOT豆粕SMc1 351.30 -0.70 -0.2% -5.1%

CBOT豆油BOc1 55.00 0.09 0.2% -4.7%

CBOT小麦Wc1 724.75 12.25 1.7% -8.8%

CBOT稻米RRc1 1706.00 1.00 0.1% 21.9%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)