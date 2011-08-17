叶利钦前幕僚:俄罗斯若不改革可能面临解体

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科8月16日电---一名在上世纪90年代初期俄罗斯改革中发挥了重大作用的人士表示，俄罗斯如果不能完成现代化，可能会像20年前的前苏联那样解体。
1991年俄罗斯总统叶利钦爬上坦克，领导了抵抗共产党强硬派的政变，杰纳迪・布尔布利斯(Gennadi Burbulis)曾是叶利钦的重要幕僚。布尔布利斯表示，苏联解体後这20年，俄罗斯依然缺乏民主、公民社会和媒体自由。
布尔布利斯在一个围绕那场失败的政变20周年的访问中表示：“20年来我主要担心的是俄罗斯联邦解体。”
“如果这个政权不能改革，危险将是巨大的，而这种危险最终就是俄罗斯的解体。”
“现代化至关重要，”他说，“我肯定我们一定要推动制度现代化，重新捍卫我们在1991年那场艰难的斗争中所坚持的价值观。俄罗斯如果要发展，没有别的路。”（完）
--编译：高虹 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。