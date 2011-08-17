〔香港新股〕中国三一重工与徐工机械或9月初同时在香港IPO--IFR

路透8月17日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国建筑机械制造商--三一重工(600031.SS)正寻求香港联交所核准8月25日或9月1日在港上市，而徐工机械(000425.SZ)则希望在9月1日或9月8日来港上市。两公司可能在同一时间登场，争夺投资人青睐。

报导称，两公司均计划在批准後立即展开上市前推介。承销银行则担心,在动荡的市况下，能否同时完成两桩来自同一个行业的大型IPO案。

“市场上同一时间出现两桩几乎同性质的交易并不理想。在目前的动荡市况下，如果其中一项交易失败，也不会令人意外，”一银行界人士称。

目前仍不清楚三一重工或徐工机械是否会调整上市时间表，以避开直接竞争。三一重工计划透过出售公司股本扩大後的15%，筹资最高30亿美元；而徐工机械则寻求透过出售不超过公司股本扩大後的20%，以及15%的超额配售权，筹资15-20亿美元。

美国银行美林、花旗集团(C.N)、中信证券国际为三一重工的承销商。法国巴黎银行(BNPP.PA)、中国国际金融、瑞士信贷(CS.N)CSGN.VX、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、麦格理(MQG.AX)和摩根士丹利(MS.N)则承办徐工机械的IPO案。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)