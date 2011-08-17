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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 08:07 BJT

〔香港新股〕中餐连锁小南国集团周四将参加港交所聆讯--IFR

路透8月17日电---据汤森路透旗下IFR报导，内地中餐连锁小南国集团将于明日参加港交所上市聆讯，计划募集资金3亿美元。但是，聆讯後是否启动是次交易，仍视市场情况而定。

美银美林和渣打(2888.HK)(STAN.L)任联席主承销商。

据公司网站显示，截至2011年4月，该集团在中国运营30家中餐馆，并拥有数个连锁SPA及度假村品牌。(完)

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--整理 丁淑琴; 审校 林高丽

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