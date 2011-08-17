〔货币市场〕美国国库券利率下降,尽管需求减少

路透纽约8月16日电---美国政府周二标售一个月期债券,利率近于零,不过购买债券的买兴不如以往那麽浓厚.

在美联储一周前承诺维持短期利率在近零水准至少至2013年中期後,对超短期美国政府债券的需求下降.

投资者因此追捧将长期债券和其他高收益债券,而不将资金投向国库券,因其几乎没什麽收益.

"当利率这麽低时,买方一般都撤退.因为价格没有上涨空间,"Jefferies & Co货币市场分析师Tom Simons表示.

由于对欧洲债务危机的担忧持续,对美国国库券的避险性投资缓解了买兴减弱趋势.

美国财政部以0.010%的利率标售了350亿美元一个月期国库券,为7月19日标售一个月期国库券以来最低.

但判断整体需求的投标倍数周一为4.15,低于上周的4.27.这是4月15日以来一个月期国库券标售的最低投标倍数.

据Simons,外国央行和其他间接认购者在此轮一个月期国库券标售中购买约18%,为两个月来最低.

在回购市场,财政部支持的隔夜贷款利率由周一尾盘的0.115%下降至0.05%.

银行间贷款利率报0.10-0.14%,周一报0.13-0.18%.(完)

--编译 李爽;审校 孙茉莉

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>