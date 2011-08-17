〔货币市场〕美国国库券利率下降,尽管需求减少

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透纽约8月16日电---美国政府周二标售一个月期债券,利率近于零,不过购买债券的买兴不如以往那麽浓厚.
在美联储一周前承诺维持短期利率在近零水准至少至2013年中期後,对超短期美国政府债券的需求下降.
投资者因此追捧将长期债券和其他高收益债券,而不将资金投向国库券,因其几乎没什麽收益.
"当利率这麽低时,买方一般都撤退.因为价格没有上涨空间,"Jefferies & Co货币市场分析师Tom Simons表示.
由于对欧洲债务危机的担忧持续,对美国国库券的避险性投资缓解了买兴减弱趋势.
美国财政部以0.010%的利率标售了350亿美元一个月期国库券,为7月19日标售一个月期国库券以来最低.
但判断整体需求的投标倍数周一为4.15,低于上周的4.27.这是4月15日以来一个月期国库券标售的最低投标倍数.
据Simons,外国央行和其他间接认购者在此轮一个月期国库券标售中购买约18%,为两个月来最低.
在回购市场,财政部支持的隔夜贷款利率由周一尾盘的0.115%下降至0.05%.
银行间贷款利率报0.10-0.14%,周一报0.13-0.18%.(完)
--编译 李爽;审校 孙茉莉
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