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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 08:07 BJT

〔全球贵金属〕8月16日止SPDR黄金持仓增加,iShares白银持仓维持不变

路透8月17日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周二的黄金持仓量较周一增加0.22%.全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)白银持仓量维持不变.

以下为两只ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 40,603,466.8 8月16日 40,515,829.9 8月15日 87,636.9 0.22%

iShares 312,051,730.9 8月16日 312,051,730.9 8月15日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)

--编译 孙茉莉;审校 吴云凌

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