《中国已公布新股发行上市日程表》--8月17日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
新股申购：
----------------------------------------------------------------------------------------------
网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
8/17 深 东方精工 002611 3,400 15.50 50.00 中信建投 8/22
8/17 深 精锻科技 300258 2,500 25.00 37.31 光大证券 8/22
8/18 深 新天科技 300259 *1,900 *21.90 *50.93 海通证券 8/23
8/19 深 朗姿股份 002612 不超过5,000 -- -- 平安证券 8/24
8/23 深 新莱应材 300260 1,670 -- -- 长江证券 8/26
8/23 深 北玻股份 002613 不超过6,700 -- -- 第一创业 8/26
新股上市:
----------------------------------------------------------------------------------------------
上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
*8/18 沪 江河幕墙 (601886.SS) 8,800 20.00 37.04 平安证券
*8/18 深 金 信 诺 (300252.SZ) 2,160 16.20 32.73 中航证券
*8/18 深 卫宁软件 (300253.SZ) 1,080 27.50 43.65 招商证券
-- 深 仟源制药 300254 -- 13.00 43.33 中原证券
-- 深 常山药业 300255 -- 28.00 51.80 兴业证券
-- 深 星星科技 300256 -- 21.00 39.62 国信证券
-- 深 开山股份 300257 -- 63.00 46.99 中信证券
注: 1. 本表包括新股发行及上市.
2. *代表新增内容.(完)
--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。