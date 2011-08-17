〔中国农业〕全国旱情较多年同期偏轻,对秋粮生产影响有限--国家防总

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京8月17日电---中国国家防汛抗旱总指挥部办公室称,当前全国旱情较多年同期偏轻,但受旱区域比较集中,由于受旱地区多为非粮食主产区,对秋粮生产影响有限.
新华报导援引国家防总相关负责人表示,目前,东北、黄淮地区及长江中下游大部分地区秋粮作物长势良好.受旱较重的贵州、云南、湖南、广西等省区,旱情主要集中在水源缺乏的山丘区,而这些地区都是非粮食主产区,对秋粮生产影响有限.
"今年全国降雨量总体偏少,但较均匀,对作物生长十分有利,"报导援引国家防总相关负责人称.
国家防总数据显示,目前全国耕地受旱面积7,034万亩,低于多年同期平均值1.43亿亩,其中作物受旱面积6,673万亩,待播耕地缺水缺墑面积361万亩.
当前全国耕地受旱面积比多年同期偏少51%,但受旱区域比较集中,内蒙古、贵州、甘肃、云南四省区旱情最为严重,共计有5,386万亩耕地受旱,占全国耕地受旱面积的77%.
新华社另有报导称,近日,湖南全省持续高温少雨,局地最高气温直逼40摄氏度.目前全省约1/3的国土面积出现乾旱,591万亩耕地受旱,45万人饮水困难.
而重庆旱情持续蔓延,200多万亩农作物受灾61.3万人出现饮水困难.8月7日-15日期间,重庆32个区县出现37摄氏度以上的高温,14个区县出现40摄氏度以上的高温,江津极端最高气温达42摄氏度.(完)
--发稿 李文科; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。