《中国报摘》--其他报纸重要消息8月17日(I)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**上海证券报**
--记者获悉,住建部要求各省在8月20日之前上报所辖区内上半年房地产市场调控工作情况,并给出限购五大标准,预计8月份二三线城市限购令靴子落地.
--进入7月份以来,西南、西北等部分地区持续旱情导致农作物生产受到影响,但农业部表示,旱情对全国秋粮生产影响有限.
**人民日报**
--中国银监会主席刘明康表示,银监会从来不迷信市场.坚持重点盯防房地产贷款和以房地产作抵押贷款中的风险.
--今年上半年,全国有16个省份发布了工资指导线,其基准线(平均增长幅度)大多在14%以上,下线也多在5%左右.只有福建的下线定为"零"、宁夏则定为"零或负增长".
--8月16日零时起,全国铁路开始第一阶段的降速调图.京津城际、海南东环、广珠城际高铁开始降速,京沪高铁、沪杭高铁开行的高铁数量也有所减少.调整後,京津城际高铁最快通达时间为33分钟,京沪高铁列车开行数量将由目前的88对减少到66对.
**第一财经日报**
--记者获悉,新华人寿的首次公开发行(IPO)时间窗口暂定9月底,并尽量避免与中国人保集团的整体上市时间发生冲突.
**21世纪经济报 道**
--春秋航空获得民航局批复,公司获得京沪航线经营权,计划在9月下旬开始运营.
--记者获悉,中国人寿(601628.SS)(2628.HK)已获得监管机构颁发的PE(私募股权投资)投资牌照,为国内保险公司中的首家,而公司的第一个投资项目已经选定.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 曲伟治/沈燕; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。