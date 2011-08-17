《中国报摘》--其他报纸重要消息8月17日(I)

**上海证券报**

--记者获悉,住建部要求各省在8月20日之前上报所辖区内上半年房地产市场调控工作情况,并给出限购五大标准,预计8月份二三线城市限购令靴子落地.

--进入7月份以来,西南、西北等部分地区持续旱情导致农作物生产受到影响,但农业部表示,旱情对全国秋粮生产影响有限.

**人民日报**

--中国银监会主席刘明康表示,银监会从来不迷信市场.坚持重点盯防房地产贷款和以房地产作抵押贷款中的风险.

--今年上半年,全国有16个省份发布了工资指导线,其基准线(平均增长幅度)大多在14%以上,下线也多在5%左右.只有福建的下线定为"零"、宁夏则定为"零或负增长".

--8月16日零时起,全国铁路开始第一阶段的降速调图.京津城际、海南东环、广珠城际高铁开始降速,京沪高铁、沪杭高铁开行的高铁数量也有所减少.调整後,京津城际高铁最快通达时间为33分钟,京沪高铁列车开行数量将由目前的88对减少到66对.

**第一财经日报**

--记者获悉,新华人寿的首次公开发行(IPO)时间窗口暂定9月底,并尽量避免与中国人保集团的整体上市时间发生冲突.

**21世纪经济报 道**

--春秋航空获得民航局批复,公司获得京沪航线经营权,计划在9月下旬开始运营.

--记者获悉,中国人寿(601628.SS)(2628.HK)已获得监管机构颁发的PE(私募股权投资)投资牌照,为国内保险公司中的首家,而公司的第一个投资项目已经选定.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 曲伟治/沈燕; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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