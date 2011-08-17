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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 08:14 BJT

《中国报摘》--金融时报8月17日

* 头版头条:

--2011年上半年中国外汇管理部门继续保持打击"热钱"的高压态势,查处各类外汇违法违规案件1,865件,涉案金额超过160亿美元,较去年同期分别增长26.2%和26.9%.

* 其他:

--行业官员等表示,不管房地产调控如何继续,保障房建设已不容有丝毫懈怠.尽管中国综合国力明显增加,可为完善住房保障提供足够的财力支撑,但保障房建设或仍有些难以绕过的坎,如巨额投入、土地保障、分配公平以及任务执行者的责任与得益平衡问题.(完)

--整理 李然; 审校 丁淑琴

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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