《中国报摘》--金融时报8月17日

--行业官员等表示,不管房地产调控如何继续,保障房建设已不容有丝毫懈怠.尽管中国综合国力明显增加,可为完善住房保障提供足够的财力支撑,但保障房建设或仍有些难以绕过的坎,如巨额投入、土地保障、分配公平以及任务执行者的责任与得益平衡问题.(完)