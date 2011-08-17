(重温稿)〔台湾货币市场〕短率平稳,大型外商银行资金转趋宽裕

* 短率大致不变

* 大型外商银资金松、落点拉长

记者 高洁如

路透台北8月16日电---台湾银行间短期利率周二大致持平,部分大型外商银行资金转趋放松,令本地银行雨露均沾,一周成交短率高位略见走滑,不过整体而言大致持平上日不变.

交易人士并表示,大型外商银不但资金转多,天期也略放长,使得市场资金情势较上日转为宽松.不过,目前外商银之间也有分配不均的情况,资金情势并不一致.

"今天不算紧,但不同外商银行之间的资金情况其实差很多,"一本地大型银行调度人士称.

今日市场有联电(2303.TW)发放现金股利,金额总计140.3亿台币;交易员表示,若是上市企业在海外挂牌的美国存托凭证/全球存托凭证的数量偏大,则上市企业发放现金股利後,保管银行汇出的需求就较大.

另外,本波全球股市下挫期间,外资先前连续九日卖超台股、累计达1,700余亿台币.小型外商银行交易员表示,这些卖出的金额并未如数汇出,仍有一些在符合限额规定的情况下,暂泊台湾.

金融业隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.386%,同上日;区间为0.289-0.77%,亦同上日.

2-7天拆款利率区间在0.382-0.80%,上日在0.382-0.830%.

央行今日维持委托银行代收隔夜资金利率0.382%不变.

本周上市企业现金股利发放日程如下:周三(17日)中华电信(2412.TW),金额428.5亿台币;周五(19日)宏达电(2498.TW)与台达电(2308.TW),金额分别为299.0亿及125.0亿台币.[ID:nCT0389860]

**短票利率 **

短票方面,票券商指出,近期的企业发票量仍在低潮,票券商的缺口不大,资金需求不高.

30天期内短票主要利率多在0.86%,同上日.

台湾央行今日共发行728亿台币存单.相较存单到期金额201亿,存单发行馀额增加527亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为7,995.3亿台币,接下来依序为周三2,016.8亿,周四736亿以及周五1,524.5亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,周二当日超额准备为负137亿台币,累计超额准备为380亿台币,加计前期1%的超额准备为1,307亿台币.

**RP利率平稳**

债市同业附买回(RP)利率周二平稳.投信业资金持续流入,纵然今日有140.3亿台币的联电(2303.TW)现金股利发放,但无碍资金偏松的格局.

交易商指出,尽管本周现金股利发放频繁,但市场资金状况较预期乐观许多,推测与其发放公司资金分配较少置于RP市场,以及先前发放股利的资金已陆续回流有关.

"投信钱满多的!有家原本想做CB(可转换公司债),但找不到券,尾盘只好接受承作公债RP的利率."一位证券商资金调度人士表示.目前附买回可转换公司债主要成交利率约落在0.90%上下,与公债RP利率相差至少20个基点.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.66-0.68%,同于上日.(完)