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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 08:19 BJT

〔日本股市〕开盘下挫,因法德峰会结果令人失望

路透东京8月17日电---日股日经指数周三盘初下跌,因法国和德国领导人会晤,未能驱散对欧元区领导人是否有能力遏制主权债务问题的疑虑.

日经指数.N225盘初下跌0.9%,至9,027.67点.东证股价指数.TOPX跌0.6%,至774.81点.(完)

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--编译 肖群英;审校 程琳

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